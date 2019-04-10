Госстат опубликовал данные по инфляции в марте 2019

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в марте ускорилась до 0,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,6%.

Инфляция в Украине в марте 2019 года составила 0,9% по сравнению с 0,5% в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.

Базовая инфляция в марте 2019 года подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8,3% – по итогам января.

В целом за первый квартал инфляция составила 2,4%, базовая – 1,7%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.