Украинским пенсионерам "13-ю пенсию" могут выплатить уже в 2019 году

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Павел Розенко не исключает, что к концу года украинским пенсионерам с большим стажем, но маленькой пенсией выплатят "13-ю пенсию".

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает возможным уже в этом году выплатить украинским пенсионерам "13-ю пенсию". Отмечается, что ее смогут получить те люди, у которых большой страховой стаж, но невысокая пенсия.

В марте 2019 года президент Украины Петр Порошенко предложил такую инициативу, но при условии, что экономика Украины будет расти. Тогда, глава государства предложил сделать постоянной единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Планируется, что ее получат те люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию.

По словам Розенко, на данный момент правительство работает над реализацией этой инициативы, проводятся соответствующие расчеты.

Напомним, пенсионерам, имеющим полный страховой стаж и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривен, решили выплатить единовременную доплату к пенсии в размере 2410,17 грн - частями по 1205,09 грн в марте и в апреле.