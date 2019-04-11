ГФС обнародовала свежую информацию о миллионных доходах украинцев

Новости Бизнеса: Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов, что почти в три раза выше показателя годом ранее.

На начало апреля доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан Украины. Как сообщила Государственная фискальная служба Украины, на начало апреля украинцы подали 201,3 тыс. деклараций, что в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов, что почти в три раза выше показателя годом ранее. Отмечается, что значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

В ГФС напомнили, что кампания декларирования доходов за 2018 год заканчивается 2 мая.

Как сообщалось, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года. При этом количество миллионеров выросло на 18,6% - до 4817 человек.