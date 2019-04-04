Доходы от приватизации в 5,4 раза превысили показатели 2018 года

Новости Бизнеса: Фонд госимущества констатирует увеличение доходов от приватизации объектов в начале 2019 года.

Доходы от приватизации за период январь-март 2019 года в 5,4 раза превысили поступления за аналогичный период 2018 года и составили 184 млн грн., написал и.о. Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

По его словам, первый квартал 2018 года стал периодом окончания старых процедур приватизации, поскольку с 7 марта вступил в силу новы прогрессивный по меркам ЕС закон о приватизации. Со времен начала малой приватизации с осени 2018 года государственного имущества было продано на 450 млн грн.

Трубаров отметил, что наиболее доходные и конкурентные предприятия все еще не переданы в Фонд государственного имущества. На сегодняшний момент 29 объектов малой приватизации могли бы успешно работать с новыми владельцами, пополняя бюджет Украины и создавая новые рабочие места.

Ранее сообщалось, в начале января Фондом госимущества был определен список объектов малой приватизации, которые планируется продать в 2019 году. В перечень всего вошло 792 объекта, среди которых 48 — пакеты акций, 92 — имущественные комплексы, 409 — отдельное имущество, 59 — социально-культурные объекты, 190 — незавершенное строительство.

Номинальная стоимость группы объектов недвижимости малой приватизации не превышает 250 млн грн на каждый.

За январь -февраль 2019 года поступления в бюджет от малой приватизации оценивались в 150 млн грн.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9476 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который имеет целью урегулировать бюджетные правоотношения между государственным и местными бюджетами.