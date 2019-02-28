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Верховная Рада поддержала законопроект об урегулировании межбюджетных отношений

Верховная Рада поддержала законопроект об урегулировании межбюджетных отношений
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: PHL

Новости Украины: За такое решение проголосовало 227 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9476 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который имеет целью урегулировать бюджетные правоотношения между государственным и местными бюджетами. За соответствующее решение проголосовало 227 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент.

"Это технический, но очень важный законопроект. Когда мы принимали закон о бюджете, было запланирован ряд выборов, из-за военного положения в ряде этих общин они не состоялись, но в государственном бюджете, за который мы проголосовали в ноябре прошлого года, мы включили финансирование этих ОТГ, а не районов. Теперь нам нужно откорректировать, чтобы те районы в которых выборы не состоялись, мы им эти деньги вернули. Без соответствующих изменений мы не сможем направить средства, которые запланированы на ОТГ, в которых не состоялись выборы, на районы", - сказала Маркарова.

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Как известно, необходимость в изменениях возникла в связи с отменой первых выборов в 45 территориальных общинах и в 7 объединенных территориальных общинах не состоялись дополнительные местные выборы депутатов из-за введения военного положения. В Министерстве финансов объяснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать те районы, в которые входят эти объединенные территориальные общины, и они останутся без средств на образование и медицину.

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Верховная Рада, Законопроект, Бюджет, Верховная Рада Украины.
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