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Рада разблокировала трансплантацию в Украине

Рада разблокировала трансплантацию в Украине
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: Верховная Рада приняла закон, которым разблокировано применение трансплантации как метода лечения в Украине.

Верховная Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку".

Соответствующее решение принято на заседание парламента в четверг 231 голосами "за".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады Украины по здравоохранению решил внести на рассмотрение народных депутатов доработанный законопроект о трансплантации №9461-д, в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом, парламент сможет разблокировать приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

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Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.

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Верховная Рада, Закон, Трансплантация, Трансплантация в Украине.
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