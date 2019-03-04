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В Украине опережаются планы по доходам от аренды госимущества

В Украине опережаются планы по доходам от аренды госимущества
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Поступления от аренды государственного в Украине в январе-феврале составили 263 млн грн и могут быть увеличены за счет нового закона.

Поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества в Украине в январе-феврале текущего года составили 263 млн грн, написал на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

«263 миллиона гривен с начала года принесла бюджету аренда государственного имущества. За февраль государство получило 141 миллион. По результатам двух месяцев опережаем плановые показатели на 63 миллиона, и при сохранении динамики поступлений запланированные госбюджетом 1,2 миллиарда гривен сможем выполнить в начале осени», - написал он.

Трубаров еще раз подчеркнул необходимость принятия разработанного Фондом госимущества нового закона об аренде.

«Этот проект закона неоднократно обсуждался на правительственных совещаниях, рабочих группах, и его принятие непременно увеличит доход от аренды государственного имущества», - написал он.

Как сообщалось, годовой план поступлений от аренды государственного имущества на 2019 год составляет 1,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9476 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который имеет целью урегулировать бюджетные правоотношения между государственным и местными бюджетами.

В январе государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 млрд грн против 7,9 млрд грн профицита годом ранее.

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Бюджет, Бюджет Украины, Поступления в бюджет, Фонд госимущества, Госюджет.
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