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МЭРТ ухудшил прогноз роста реального ВВП в Украине

МЭРТ ухудшил прогноз роста реального ВВП в Украине
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: МЭРТ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,8% с 3%.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ухудшило прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины до 2,8% с 3% в 2019 году.

Такие данные содержатся в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины, размещенном на сайте ведомства.

При этом прогноз номинального ВВП в текущем году улучшен до 4 трлн 80,2 млрд грн с 3 трлн 946,9 млрд грн.

Прогноз роста реального ВВП в 2020 году сохранен на уровне 3,8%, 2021 году - 4,1%.

МЭРТ также улучшил прогноз курса гривни до 29 грн/$1 с 29,7 грн/$1 в 2020 году и до 29,8 грн/$1 с 30,4 грн/$1 в 2021 году.

Прогноз курса гривни в 2019 году сохранен на уровне 28,2 грн/$1.

Как сообщалось, МЭРТ ориентировочно оценило рост реального ВВП Украины в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,2% (+/- 0,2 процентного пункта).

Средняя цена импорта Украиной газа упала за март почти на 10%

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики на 3%, однако Нацбанк Украины ожидает его увеличения только на 2,5%, а Всемирный банк недавно ухудшил свой прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

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Минфин, ВВП, МЭРТ, Рост ВВП.
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