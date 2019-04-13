Курс валют на 13 апреля: гривна укрепила свои позиции

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны на 13 апреля установлен на уровне 26,83 грн/доллар.

На 13 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,83 грн/долл., передает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 апреля установлены на таком уровне:

26.831419 грн за доллар;

30.222910 грн за евро;

0.416640 грн за российский рубль;

35.074402 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 апреля курс всех валют — остался неизменным.

Напомним, 12 апреля вступили в силу новые требования Национального банка к банкам. В частности, расширен перечень оснований, при которых структура собственности банка будет считаться непрозрачной — к ним добавлено отсутствие согласования приобретения существенного участия. Кроме того, появились критерии оценки финансового/имущественного состояния десяти крупнейших ключевых участников в структуре собственности банка.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.