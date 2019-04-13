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Суббота, 13.04.2019
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Зубко рассказал об успехах финансовой децентрализации

Зубко рассказал об успехах финансовой децентрализации
14:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Доходы местных бюджетов в I кв.-2019 выросли до 60,4 млрд грн.

Поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов в I квартале 2019 года увеличились до 60,4 млрд грн, сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Финансовая децентрализация. 60,4 млрд грн - доходы местных бюджетов за I квартал 2019 года. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +17,2%, или 8,9 млрд грн", - написал Г.Зубко на странице в Фейсбуке.

Так, налога на доходы физических лиц поступило 35,9 млрд грн, что больше от поступлений за I квартал прошлого года на 23 млрд грн. Плата за землю - 7,6 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше от аналогичного периода 2018 года.

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"Вместе с тем, на 1 марта 2019 года остатки средств местных бюджетов на счетах казначейства составили 41,9 млрд грн, на депозитных счетах – 4,1 млрд грн", - указал Г.Зубко.

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Все по теме:

Бюджет, Кабмин, Геннадий Зубко, Местные бюджеты, Финансовая децентрализация, ОТГ.
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