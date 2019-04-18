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Глава Счетной палаты: Украина может войти в следующий год без бюджета

Глава Счетной палаты: Украина может войти в следующий год без бюджета
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина рискует войти в 2020 год без утвержденного бюджета.

Украина в связи с предстоящими парламентскими выборами рискует войти в 2020 год без утвержденного бюджета, считает глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

В ходе дискуссии VoxUkraine о рисках государственного бюджета Украины на 2020 год глава Счетной палаты отметил, что этот состав парламента может не принять госбюджет на следующий год.

"Пока сформируются комитеты, страна может остаться без бюджета. Я говорю о реальных вещах, как бывший парламентарий. Мы можем войти в следующий год без бюджета", - сказал Пацкан.

При этом он подчеркнул, что является сторонником принятия бюджета в этом году и этим составом парламента.

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Справка: В октябре текущего года в Украине состоятся выборы в Верховную Раду. После присяги новых народных депутатов и назначения нового Кабинета министров действующий состав парламента и правительства, соответственно, утратят полномочия.

Министерство финансов Украину планирует представить трехлетнюю бюджетную декларацию на утверждение Кабинета министров до 15 мая, а проект бюджета на следующий год - до 15 сентября.

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Госбюджет, Парламентские выборы, Счетная палата, Валерий Пацкан.
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