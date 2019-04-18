Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск

Единый счет для таможенных платежей заработал на постоянной основе

Единый счет для таможенных платежей заработал на постоянной основе
15:57 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости Бизнеса: С середины апреля все таможенные оформления товаров предприятий должны осуществляться исключительно через единый счет.

Как сообщается в пресс-службе Минфина, новое правило оформления таможенных товаров вступило в силу 16 апреля. Такой порядок перечисления в бюджет таможенных платежей - возможность сэкономить время на процедуру оформления товара, поскольку средства будут числиться на одной карте.

Среди положительных сторон внедрения единого счета  является и то, что отныне предприниматели смогут перечислять денежные средства на один счет Государственной фискальной службы, подать таможенную декларацию или оплачивать таможенные платежки с единого авансового счета. Это упрощает процедуру таможенного оформления, поскольку раньше предпринимателям приходилось перечислять деньги на разные счета нескольких таможен.

Отмена национализации ПриватБанка: появилась реакция Минфина

Объем технической работы был произведен специалистами ГФС и Государственной казначейской службы. Сотрудники первого ведомства создали отдельное подразделение для качественного функционирования единого счета. Также силами экспертов была разработана программная составляющая проекта, чтобы осуществлять прямые коммуникации между ГФС и Казначейством. С помощью данного программного продукта специалисты смогут отслеживать процесс поступления выплат на счет и перечислять их далее в бюджет Государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, Товар, Бюджет, Минфин, Средства, Программа, Предприятие, Система, Счет, Единый, Перечисление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь