Единый счет для таможенных платежей заработал на постоянной основе

Новости Бизнеса: С середины апреля все таможенные оформления товаров предприятий должны осуществляться исключительно через единый счет.

Как сообщается в пресс-службе Минфина, новое правило оформления таможенных товаров вступило в силу 16 апреля. Такой порядок перечисления в бюджет таможенных платежей - возможность сэкономить время на процедуру оформления товара, поскольку средства будут числиться на одной карте.

Среди положительных сторон внедрения единого счета является и то, что отныне предприниматели смогут перечислять денежные средства на один счет Государственной фискальной службы, подать таможенную декларацию или оплачивать таможенные платежки с единого авансового счета. Это упрощает процедуру таможенного оформления, поскольку раньше предпринимателям приходилось перечислять деньги на разные счета нескольких таможен.

Объем технической работы был произведен специалистами ГФС и Государственной казначейской службы. Сотрудники первого ведомства создали отдельное подразделение для качественного функционирования единого счета. Также силами экспертов была разработана программная составляющая проекта, чтобы осуществлять прямые коммуникации между ГФС и Казначейством. С помощью данного программного продукта специалисты смогут отслеживать процесс поступления выплат на счет и перечислять их далее в бюджет Государства.