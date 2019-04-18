Отмена национализации ПриватБанка: появилась реакция Минфина

Новости Бизнеса: Минфин подает апелляцию на решение суда относительно ПриватБанка.

В Министерстве финансов готовятся к апелляции на решение суда о незаконной национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства. Министерство финансов Украины не соглашается с данным решением и готовится к подаче апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, оно было поддержано Советом национальной безопасности и обороны и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения денег граждан. Обеспечение выполнения всеми банками, работающими в Украине, регулятивных требований и требований к капиталу является определяющим для обеспечения устойчивости банковской системы и поддержки общественного доверия. Капитал ПриватБанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранения денежных средств граждан.

Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации ПриватБанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд грн. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом.

За последние два года в банке внедрены стандарты корпоративного управления, соответствующие лучшим международным практикам, усовершенствована модель управления рисками, продолжают вводиться инновационные технологические решения, а положительные финансовые результаты деятельности ПриватБанка говорят сами за себя.

"Уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами. И сейчас наша задача - защитить инвестиции государства, вклад каждого украинца", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконным национализацию ПриватБанка. Рассмотрение данного дела продолжалось с июня 2017 года, его размер превышал 50 томов.

Процедура национализации ПАО "КБ "ПриватБанк" была признана судом необоснованной и таковой, которая осуществлена с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров Банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим ему имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.

Национальный банк Украины также готовит апелляционную жалобу на это решение Окружного административного суда города Киева.