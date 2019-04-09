Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка

Новости Бизнеса: В киевском суде рассматривается иск олигарха Игоря Коломойского к Украине относительно национализации ПриватБанка.

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка.

Об этом сообщила ЭП пресс-служба Приватбанка.

9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций Приватбанка.

Суд также отказал министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Минфин ставил под сомнение процессуальную право- и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции ПриватБанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Напомним, экс-владелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ему "непонятна позиция государства" по банку.