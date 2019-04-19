Трансформация Приватбанка является ключевым маркером оздоровления банковского сектора Украины

Новости Бизнеса: По словам Изабель Дюмон, оздоровление банковского сектора является одним из достижений реформ в Украине, а трансформация Приватбанка - одним из его ключевых маркеров.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркивает, что трансформация Приватбанка является одним из ключевых маркеров оздоровления банковского сектора страны и достижений украинских реформ, а продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности государства.

"Оздоровление банковского сектора является одним из достижений реформ в Украине, а трансформация Приватбанка - одним из его ключевых маркеров. Продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности и развития Украины", - написала И.Дюмон в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева в четверг удовлетворил в полном объеме все исковые требования И.Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года.

"Указанным решением были удовлетворены исковые требования, среди которых два решения НБУ, одно постановление правительства, ряд приказов Фонда гарантирования вкладов. Эти решения касались проведения национализации ПриватБанка, в частности решения о признании его неплатежеспособным", - сказал он.