МВФ выразил поддержку национализации "ПриватБанка"

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд готов поддержать национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк".

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выразил поддержку национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины по национализации "ПриватБанка", поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка – украинских юридических и физических лиц – и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2019 году на уровне 2,7%.