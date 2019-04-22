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За первые три месяца 2019 года НБУ вернул 1,15 млрд по кредитам рефинансирования

За первые три месяца 2019 года НБУ вернул 1,15 млрд по кредитам рефинансирования
23:35 Пн, 22 Апрель 2019 Телеграф УНИАН Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса: НБУ вернул 1,15 миллиарда рефинансирования из банков-банкротов.

Национальный банк Украины в январе-марте 2019 года получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,15 млрд грн.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе получены средства от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества банков и средства из других источников.

В частности, Нацбанк получил 1,04 млрд грн от реализации имущественных прав, 57,4 млн грн - от реализации недвижимого имущества.

По данным пресс-службы, другими источниками погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков стали средства от принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 30,7 млн грн, списания за счет сформированного резерва на 17 млн грн, погашения задолженности по залоговым кредитным договорам на сумму 2,6 млн грн.

"За самую высокую цену - 722 млн грн - реализованы имущественные права, переданные "Надра" в залог НБУ. Кроме того, в первом квартале 2019 года в полном объеме реализованы активы неплатежеспособных банков "Брокбизнесбанк", "Даниэль" и "Автокразбанк", которые были переданы ими в залог НБУ. Всего от реализации этих активов Национальный банк получил 27,2 млн грн", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины в первом квартале 2018 года получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 969,2 млн грн. В целом, за 2017-2018 годы эта сумма составила около 5 млрд грн. С января 2017 года реализация залогового имущества по кредитам рефинансирования НБУ осуществляется через систему "ProZorro. Продажи".

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