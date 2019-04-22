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Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ по делу ПриватБанка

Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ по делу ПриватБанка
22:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ относительно оснований для национализации "ПриватБанка".

Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ по проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, накануне национализации финучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Сегодня Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года.

Там в этом процессе рассматривается бывший акционер "ПриватБанка" кипрская компания Triantal Investments Ltd., которая подала жалобу на распоряжение НБУ по инспекционной проверке "Приватбанка" в октябре 2016 года, накануне его национализации", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в НБУ напомнили, что Национальный банк намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd., которая была одним из крупнейших акционеров "ПриватБанка", в марте 2017 обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить октябрьское распоряжение НБУ 2016 года, которым регулятор инициировал внеплановую инспекционную проверку финучреждения.

Окружной админсуд Киева 2 марта 2018 года удовлетворил этот иск. Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил рассмотрение по ходатайству Triantal Investments.

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Производство по делу было возобновлено решением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года. Первое заседание было назначено на 12 марта. Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации основными акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.

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НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Суд, Аппеляция, Национализация "ПриватБанка".
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