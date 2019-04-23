Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Вторник, 23.04.2019
Гройсман намерен создать новую политическую силу и прийти с ней на выборы в Раду
Гройсман намерен создать новую политическую силу и прийти с ней на выборы в Раду
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Джемилев: Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому
Результаты выборов президента Украины
Результаты выборов президента Украины
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа

Выборы в Украине: Реакция финансового рынка

Выборы в Украине: Реакция финансового рынка
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: reforms.in.ua

Новости Бизнеса: Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине.

Реакция финансового рынка на результаты второго тура президентских выборов, в котором Владимир Зеленский с большим преимуществом побеждает действующего президента Петра Порошенко, достаточно сдержанная, в том числе из-за выходных дней в Европе в связи с празднованием католической Пасхи, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

"На валютном рынке гривна сегодня укрепляется на 10 коп., что может быть следствием как результатов выборов, так и грядущих аукционов Министерства финансов Украины по размещению гривневых ОВГЗ. Последние привлекают нерезидентов, которые конвертируют валюту в гривню для участия в аукционах", – сказал агентству ведущий аналитик инвестиционного советника HUG'S Артем Щербина.

Он отметил рост в понедельник фондового рынка в России, так как, по мнению местных экспертов, победа В.Зеленского будет способствовать улучшению отношений Украины и России, а также позволит уменьшить давление санкций со стороны США.

Глава аналитического отдела инвесткомпании "Адамант Капитал" Константин Фастовец указал, что внешние рынки в понедельник были, по сути, закрыты, поэтому первой реакции стоит ожидать вечером в США и во вторник в Европе.

По его словам, на внутреннем рынке, который является малоликвидным и реагирует только на "большие сдвиги", также какая-то значимая реакция отсутствовала.

"Впрочем, я думаю, что значительной реакции и не будет в ближайшее время, поскольку нерезиденты, по всей видимости, настроены пока положительно", – считает К.Фастовец.

По мнению А.Щербины, учитывая то, что до конца мая П.Порошенко останется во главе государства, а состав Кабинета министров вряд ли претерпит изменения, особого влияния в этот период на рынок не ожидается.

"Однако уже началась предвыборная парламентская гонка, которая и определит судьбу экономики Украины на следующие 4-5 лет. И нервозность по вопросу имен лидеров будущего парламента будет поддерживать опасения по поводу гривни в ближайшие месяцы", – сказал ведущий аналитик инвестиционного советника HUG'S.

Комментируя принятые судами первой инстанции на прошлой неделе решения о противоправности национализации ПриватБанка, эксперт отметил, что эта ситуация встревожила иностранных инвесторов и МВФ. "Если таким простым способом можно обходить украинское законодательство, это вызывает ряд вопросов у зарубежных партнеров относительно защиты прав собственности и инвестиционной привлекательности Украины в целом", – пояснил А.Щербина.

Суд перенес рассмотрение аппеляции НБУ по делу ПриватБанка

В то же время он указал, что у новой команды есть шанс поправить положение в целом ряде согласованных с Западом положений украинского законодательства.

"Реакция на решения суда по ПриватБанку была умеренно негативной - в пределах 0,5-1,0 процентного пункта по еврооблигациям. Здесь, я думаю, большинство ожидает, что апелляция НБУ будет успешной", – рассчитывает на позитивный сценарий глава аналитического отдела "Адамант Капитал" К.Фастовец.

Что касается заявленных Россией на минувшей неделе новых торговых ограничений, то эксперт полагает, что их негативное влияние на украинскую экономику будет умеренным. "Максимум, что мы увидим - это подорожание автогаза и дизтоплива, где на РФ приходится значительная доля поставок, и это если не выдадут разрешений приближенным, что довольно маловероятно", – сказал К.Фастовец.

"За последние пять лет зависимость от российских санкций и торговых ограничений уже не несет особого влияния", – считает его коллега А.Щербина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, ОВГЗ, ПриватБанк, Минфин, Гривня, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оригинальное поздравление Зеленского от Елены Кравец
02 Порошенко поговорил с премьером Израиля Нетаньяху
03 Куда подевалась прежняя красотка: что случилось с дочерью Дональда Трампа
04 ​Порошенко: Мы вернемся на Банковую после следующих выборов
05 Недолго страдала: Марина Боржемская вышла в свет с новым мужчиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой
Выборы в Украине: Реакция финансового рынка
Выборы в Украине: Реакция финансового рынка
Госдеп США готов работать с Зеленским
Госдеп США готов работать с Зеленским
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
American Idol: Кэти Перри шокировала поклонников образом Урсулы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь