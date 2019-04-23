Перед праздниками банки запаслись наличными

Новости Бизнеса: В минувшую пятницу банки запаслись наличными на сумму 3,1 млрд грн для пополнения банкоматов и касс.

В минувшую пятницу банки обменяли безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд грн для пополнения банкоматов и касс отделений, сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Ситуация вокруг ПриватБанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд грн в пятницу (19 апреля) для пополнения банкоматов и касс отделений", - написал М.Демкив в "Фейсбук".

Как отметил эксперт, этот показатель стал одним из самых высоких с начала 2017 года, когда появилась возможность видеть такого рода данные. "Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длительными выходными (7 марта 2018 года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - добавил он.

"Объем наличной гривни в обращении вырос до 387,5 млрд грн на утро понедельника, 22 апреля, что существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд грн", - сообщил М.Демкив.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

20 апреля 2019 года Печерский райсуд Киева принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена И.Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до его национализации, Нацбанк подаст апелляцию на это решение.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.