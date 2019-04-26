Скачать
Пятница, 26.04.2019
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
Парубий рассказал, когда подпишут языковый закон
Парубий рассказал, когда подпишут языковый закон
Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020
Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020
Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы
Джамала поздравила любимого со второй годовщиной свадьбы

НБУ увеличил плановый объем по покупке валюты

НБУ увеличил плановый объем по покупке валюты
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019.

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

"Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года", - отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, покупка до $20 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

"С начала года объем торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса вырос почти на 40%. Это позволяет Национальному банку также увеличивать объем покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечает регулятор, чистая покупка валюты центробанком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около $900 млн. В то же время, официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%.

Осуществляя межбанковские интервенции, Нацбанк придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, в частности не противодействовал фундаментальным тенденциям движения обменного курса гривни. НБУ не выкупал валюту в период колебаний в сторону обесценивания гривни, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты превышало спрос на нее.

НБУ с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. Плановый объем интервенций имеет исключительно индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке Нацбанк может уменьшить объем покупаемой валюты или вообще отказаться от ее покупки.

Объем покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов

Как отмечается в сообщении, НБУ при проведении интервенций продолжит минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке. Приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. Такими формами интервенции является валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу, отмечается в сообщении.

Как отмечает регулятор, установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса. При этом режиме Нацбанк не поддерживает никакого значения обменного курса, а его присутствие на валютном рынке обусловлено необходимостью наращивать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Валюта, Гривня, Плановый объем валюты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Страстная пятница 2019: Почему этот день так называется
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Шарлиз Терон показала свои стройные ножки
Шарлиз Терон показала свои стройные ножки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь