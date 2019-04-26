НБУ увеличил плановый объем по покупке валюты

Новости Бизнеса: НБУ увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанке во II-III кв.-2019.

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до $20 млн в день плановый объем интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

"Во II-III кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года", - отмечается в сообщении.

По оценке НБУ, покупка до $20 млн в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

"С начала года объем торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса вырос почти на 40%. Это позволяет Национальному банку также увеличивать объем покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечает регулятор, чистая покупка валюты центробанком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около $900 млн. В то же время, официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%.

Осуществляя межбанковские интервенции, Нацбанк придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, в частности не противодействовал фундаментальным тенденциям движения обменного курса гривни. НБУ не выкупал валюту в период колебаний в сторону обесценивания гривни, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты превышало спрос на нее.

НБУ с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. Плановый объем интервенций имеет исключительно индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке Нацбанк может уменьшить объем покупаемой валюты или вообще отказаться от ее покупки.

Объем покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Как отмечается в сообщении, НБУ при проведении интервенций продолжит минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке. Приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену. Такими формами интервенции является валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу, отмечается в сообщении.

Как отмечает регулятор, установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса. При этом режиме Нацбанк не поддерживает никакого значения обменного курса, а его присутствие на валютном рынке обусловлено необходимостью наращивать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки.