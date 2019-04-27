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В НБУ спрогнозировали, получит ли Украина транш МВФ в мае

В НБУ спрогнозировали, получит ли Украина транш МВФ в мае
14:34 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В Нацбанке отметили, что если миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в мае, то транш по программе stand-by поступит в июне.

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова спрогнозировала. что Украина уже в июне текущего года может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

 По словам Рожковой, сроки зависят от того, когда миссия МВФ приедет в Украину в мае. При этом, заместитель главы НБУ поделилась, что для МВФ стало приятным и неожиданным решение об отмене в Украине  статьи "о незаконном обогащении", а вторым - решение судов по ПриватБанку.

Представительница НБУ рассказала, что МВФ оперативно проинформировали о событиях и о том, что сначала необходимо получить решения судов и только после этого появится возможность комментировать какую-то юридическую позицию, аргументы судов. Она напомнила, что свои решения в МВФ принимают на совете директоров., куда приходит миссия и представляет отчет о поездке, о результатах работы заемщика.

Ранее, советник кандидата в президенты Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что команда победившего на президентских выборов кандидата рассчитывает на успешный пересмотр программы stand-by МВФ в мае 2019 года.

В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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НБУ, Миссия МВФ, Транш от МВФ, Программа stand by.
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