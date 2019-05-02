Госдолг Украины в первом квартале 2019-го вырос на 0,6% в долларовом эквиваленте

Новости Бизнеса: Госдолг Украины с начала года вырос до $78,8 миллиарда.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-март 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,6%, - до 78,78 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 1% - до 2,147 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, за март объем госдолга вырос на 0,7% в долларовом эквиваленте, на 1,6% - в гривневом эквиваленте.

Как сообщалось ранее, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, - до 78,32 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, - до 2,169 триллиона гривень. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.