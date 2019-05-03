Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В первом квартале 2019 в Украине замедлился рост ВВП и снизился госдолг

В первом квартале 2019 в Украине замедлился рост ВВП и снизился госдолг
21:00 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП.

Рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4% по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2018 года и 3,3% – в целом за 2018 год, такую оценку Национальный банк Украины приводит в Инфляционном отчете в пятницу.

"Ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая… Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды этого года по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности", – поясняет НБУ.

В частности, существенное падение в химической промышленности продолжалось в течение большей части квартала, прежде всего на фоне ремонтно-восстановительных работ на отдельных заводах, указывает центробанк.

"Введение Россией в конце 2018 года запрета на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции было одним из факторов дальнейшего падения объемов производства в машиностроительной отрасли", – говорится в отчете.

Согласно ему, темпы роста металлургического сектора хоть и заметно ускорились в марте (на фоне завершения запланированных ремонтных работ на нескольких крупных предприятиях ГМК), по результатам I квартала 2019 года были близки к нулю.

"Несмотря на некоторое замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего потребление домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", – подчеркивает НБУ.

По его мнению, о дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым увеличением реальных заработных плат и пенсионных выплат.

"Ускорился рост в строительстве, что, с одной стороны, в значительной степени обусловлено благоприятными погодными условиями этого года по сравнению с предыдущим, а с другой - может свидетельствовать об устойчивом инвестиционном спросе", – добавил Нацбанк.

НБУ назвал причины укрепления гривни в апреле

В отчете регулятор впервые оценил влияние погодных условий на экономический рост. В частности, по его мнению, в феврале и марте этого года погодные условия оказали значительный положительный вклад в рост объемов выполнения строительных работ, однако внесли больший отрицательный вклад в показатели энергетики. "В результате в целом вклад погодных условий в ИПБО (индекс производства базовых отраслей – Ред.) за I квартал 2019 был отрицательным, но незначительным – 0,2 процентных пункта", – указал НБУ.

Центробанк также отметил, что благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укрепившейся гривне государственный и гарантированный государством долг по состоянию на конец марта 2019 опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года – до 59% ВВП.

Как сообщалось, в конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Госдолг, ВВП, Инфляционный отчет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь