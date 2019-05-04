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Официальный курс валют на 4 мая: доллар замер на отметке 26,5 грн

Официальный курс валют на 4 мая: доллар замер на отметке 26,5 грн
07:51 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Курс гривны 4 мая по отношению к основным валютам остается на прежнем уровне.

На 4 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 мая установлены на таком уровне:

  • 26.557242 грн за доллар;
  • 29.775980 грн за евро;
  • 0.410900 грн за российский рубль;
  • 34.651437 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 мая курс всех валют — остался неизменным.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Нацбанк, Курс валют, Курсы валют.
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