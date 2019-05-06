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Денационализация "ПриватБанка": В НБУ говорят о риске повышения учетной ставки

Денационализация "ПриватБанка": В НБУ говорят о риске повышения учетной ставки
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: НБУ допускает повышение учетной ставки из-за ситуации вокруг "ПриватБанка".

Повышение вероятности реализации рисков, связанных с денационализированным "ПриватБанком" и утратой независимости Национального банка, может вынудить НБУ соответственно реагировать монетарными инструментами.

Об этом говорится в опубликованной на сайте регулятора выдержке из протокола заседания Комитета по монетарной политике от 24 апреля, который рекомендовал правлению НБУ снизить учетную ставку до 17,5% годовых.

Согласно документу, члены комитета отметили появление новых существенных рисков, включая последние иски и судебные решения, которые создают угрозу для финансовой стабильности, а также риск для сохранения независимости Национального банка в условиях политической неопределенности.

"При увеличении вероятности их реализации Национальный банк должен будет соответственно реагировать, в частности, монетарными инструментами", - говорится в документе.

Отмечается, что указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, угрожая прекращением поддержки международных партнеров. В то же время, большинство членов комитета считают реализацию таких рисков форс-мажором, не входящим в базовый макроэкономический сценарий, предусматривающий постепенное смягчение монетарной политики.

Также сообщается, что в ходе дискуссии большинство, или восемь из девяти присутствующих членов комитета, высказались за снижение учетной ставки, считая, что отсрочка этого решения может стать причиной накопления дисбалансов в экономике.

Как сообщалось ранее, Национальный банк с 26 апреля снизил учетную ставку на 0,5 п.п. – до 17,5% годовых.

Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад - в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

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Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2019 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2018 года - составила 8,6%, замедлившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее. Эксперты допускают негативное влияние на продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в результате отмены Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ряда судебных решений об отмене национализации "ПриватБанка", так как эти шаги были реализованы в рамках предыдущей программы с МВФ.

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НБУ, ПриватБанк, учетная ставка.
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