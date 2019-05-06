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Активы Коломойского остаются под арестом

Активы Коломойского остаются под арестом
15:55 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Новости Бизнеса: В суде отказали Нацбанку в удовлетворении апелляции в решении об аресте активов Коломойского, и объяснили, почему.

В ответ на аргумент НБУ о том, что арест имущества делает невозможным реализацию внесудебного способа взыскания, в Киевском апелляционном суде ответили, что решение никак не ограничивает возможности и права Нацбанка.

Так, в Едином реестре судовых решений указывается, что во время рассмотрения судом апелляционной жалобы ее автор и представитель владельца арестованного имущества заявил, что данные объекты были переданы Нацбанку в качестве ипотеки как гарантия обеспечения исполнения обязательств по кредитам рефинансирования. Договоры относительно этого были составлены ранее между "ПриватБанком" и Национальным банком Украины. Это, по утверждению истца, является возможностью для обжалования решения об аресте собственности.

В суде выслушали доклад судьи, представителя владельца арестованного имущества, который просил удовлетворить апелляцию, а также прокурора, который возражал против снятия ареста и просил оставить без изменений решение суда. В результате услышанных доводов и аргументов в КАС  решили отклонить жалобы, исходя из нескольких пунктов. Среди них рассмотрение ходатайства прокурора в феврале этого года происходило без присутствия владельца имущества и (или) их представителей.

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Также досудебным расследованием было установлено, что бывшими служебными лицами и владельцами были осуществлены незаконные операции с целью завладения чужим имуществом, а именно средствами Нацбанка. Они были выделены в период с 2008 по 2016 года для рефинансирования и стабилизационных кредитов.

Кроме этого в суде отказ в удовлетворении апелляционной жалобы аргументировали и тем, что в процессе расследований были установлены факты злоупотребления служебным положением и оказывали кредитную поддержку на невыгодных условиях юрлицам, имеющим признаки фиктивности. Это повлекло национализацию банка за счет госсредств в размере 116 млрд. грн с целью избежать дестабилизацию на финансовом рынке.

Напомним, 5 февраля прокурор ГСУ обратился к следственному судье с просьбой наложить арест на имущество, которое принадлежит ряду объектам хозяйствования. Решением следственного судьи Печерского районного суда Киева в тот же день ходатайство прокурора было удовлетворено.

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Киев, ПриватБанк, Нацбанк, Суд, Арест, Финансы, Иск, Прокурор, Имущество, Апелляция, Коломойский, Решение, Владелец, Представитель.
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