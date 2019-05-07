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НБУ упростил работу предприятий с иностранными инвестициями

НБУ упростил работу предприятий с иностранными инвестициями
21:00 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов с EUR7 млн до EUR12 млн в месяц.

Национальный банк Украины в рамках валютной либерализации с 8 мая этого года повысил лимит на репатриацию дивидендов с EUR7 млн до EUR12 млн в месяц, говорится в сообщении центробанка на его сайте во вторник вечером со ссылкой на принятое в этот день постановление №66.

"Данное послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине", – отметил регулятор.

НБУ напомнил, что это уже второе увеличение лимита в течение этого года: в феврале он был повышен с $7 млн до EUR7 млн в месяц.

"Увеличенный лимит в EUR12 млн в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями", – приводятся в сообщения слова замглавы Нацбанка Олега Чурия.

В то же время он указал, что существование этого регуляторного ограничения является определенным барьером для новых инвесторов, поэтому цель НБУ - его полная отмена.

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Центробанк добавил, что валютные послабления после вступления в силу новой либеральной системы валютного регулирования с 7 февраля 2019 года, не имели значительного влияния на финансовый рынок.

"Сегодня наблюдаются достаточно невысокие объемы как инвестиций за границу в рамках е-лимитов, так и репатриации дивидендов. Послабления упростили ведение бизнеса, но не давили на курс гривни, которая укрепилась на 4,3% с начала года", – констатировал НБУ, уточнив, что чистая покупка им валюты на межбанковском валютном рынке составила в этом году около $1 млрд.

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НБУ, Инвестиции, Инвесторы, Валютная либерализация, Репатриация дивидентов.
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