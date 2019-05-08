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НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины

НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: С 8 мая этого года НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн евро до 12 млн евро в месяц.

Национальный банк Украины ослабил очередные ограничения на валютном рынке для бизнеса, повысив лимит на репатриацию дивидендов до 12 миллионов евро в месяц с 7 миллионов евро, установленных в настоящее время.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №66, вступающее в силу сегодня, 8 мая.

Но оценкам регулятора, данный шаг не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности в Украине, но при этом будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.

В НБУ отметили, что это уже второе повышение лимита на вывод дивидендов с начала года – после повышения до 7 миллионов евро в феврале, и новый лимит удовлетворяет потребности всех работающих в Украине компаний с иностранными инвестициями.

Также сообщатся, что в дальнейшем регулятор планирует полную отмену этого ограничения и другие валютные послабления в зависимости от темпов улучшения макроэкономической ситуации и состояния рынка.

Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро

Справка. В Украине с 7 февраля действует новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины. Также с 7 февраля бизнес может репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 миллионов евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снижена до 30%.

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НБУ, Валюта, Дивиденды, Лимит.
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