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Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро

Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 8 мая, курс доллара на уровне 26,34 грн.

На среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,34 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 6 мая, курс доллара упал на 16 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,46 грн/€. Он снизился на 21 копейку.

Курсы валют на 8.05.2019:

100 долларов США – 2634.0020

100 евро – 2946.1312

100 польских злотых – 687.3527

10 российских рублей – 4.0389

100 швейцарских франков – 2580.9297

100 юаней – 389.1337

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 7 мая.
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