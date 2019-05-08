Украина сможет получать компенсации от импорта военной продукции

Новости Бизнеса: В Украине поддержали решение о получении компенсаций со стороны зарубежных инвесторов в рамках договора о закупке иностранных военных продуктов.

Как сообщается на сатйе Министерства экономического развития и торговли, вчера, 8 мая, в Кабмине поддержали решение о компенсациях, которое разработали в ведомстве.

Так, в Правительстве приняли изменения, инициированные Министерством, к заключению компенсационным договорам. Согласно обновленному документу, Украина может получить компенсацию за закупку военной продукции импортного происхождения на сумму от 5 миллионов евро.

Решение, которое поддержали в Кабинете Министров, предусматривает также и участие государственного заказчика из оборонного заказа. Но в случае, если данная сторона ведет сотрудничество с заграничными партнерами. В таком случае, госструктура может вести переговоры с иностранными партнерами о компенсациях.

Напомним, компенсационный договор является документом, который заключается между бенефициаром и иностранным поставщиком. В первом случае участником договора может быть госзаказчик или представитель организации государственной формы собственности. Теперь директора украинских предприятий могут рассчитывать на конкретную компенсацию в результате сделки. Для этого необходимо определить предмет компенсации и стоимость.

При этом можно договориться и о виде так называемого офсета, который в случае согласования договора обеими сторонами иностранный поставщик должен будет передать Украине.