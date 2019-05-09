МВФ вскоре отправит миссию, которая определит готовность Украины получить второй транш

Новости Бизнеса: МВФ направит оценочную миссию в Украину в течение следующих недель.

Международный валютный фонд в течение следующих недель отправит в Киев оценочную миссию, которая определит готовность Украины получить второй транш по действующей программе, а также обсудит с новой администрацией экономическую политику до конца года.

Об этом проинформировал в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Я не могу назвать конкретную дату сейчас о визите миссии МВФ (в Украину - ред.) для проведения первого обзора по действующей программе Фонда. Но мы ожидаем, что миссия отправится в Киев в течение следующих недель и будет оценен прогресс в выполнении программы, а также обсуждена политика с новой администрацией на период до конца года", - проинформировал представитель Фонда.

Он также подчеркнул, что руководство МВФ поддерживает постоянную связь с Киевом в течение переходного периода в Украине.

"Я могу подтвердить, что директор-распорядитель находится в контакте с господином Зеленским", - отметил Райс. В этой связи он напомнил, что Кристин Лагард имела беседу с действующим президентом Петром Порошенко, поблагодарив его за тесное сотрудничество в течение его срока полномочий, а также выразив ожидания, что прогресс экономической программы будет продолжаться.

"МВФ готов дальше поддерживать Украину и помогать ей противостоять вызовам, что стоят перед ней", - отметил представитель Международного валютного фонда.