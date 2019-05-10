Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн

На 10 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 мая установлены на таком уровне:
По сравнению с 9 мая курс всех валют снизился.
Национальный банк Украины опубликовал рейтинг самых прибыльных банков Украины за 2019 год.
Самым прибыльным украинским банком по итогам работы в январе-марте 2019 года являлся ПриватБанк, получивший 7,612 млрд грн чистой прибыли, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Вторую позицию занял Райффайзен Банк Аваль с чистой прибылью 1,079 млрд грн, третью - ОТП Банк - 792,992 млн грн.