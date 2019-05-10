Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на 10 мая установил следующий курс основных валют.

На 10 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 мая установлены на таком уровне:

26.249550 грн за доллар;

29.404746 грн за евро;

0.402420 грн за российский рубль;

34.153837 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 9 мая курс всех валют снизился.

Национальный банк Украины опубликовал рейтинг самых прибыльных банков Украины за 2019 год.

Самым прибыльным украинским банком по итогам работы в январе-марте 2019 года являлся ПриватБанк, получивший 7,612 млрд грн чистой прибыли, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Вторую позицию занял Райффайзен Банк Аваль с чистой прибылью 1,079 млрд грн, третью - ОТП Банк - 792,992 млн грн.