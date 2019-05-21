Скачать
Вторник, 21.05.2019
Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы
Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы
Дата выборов, отмена "мажоритарки" и проходной барьер: подробности встречи Зеленского с лидерами фракций
Отмена "мажоритарки" и проходной барьер: о чем говорил Зеленский с лидерами фракций
Известный бренд часов создал уникальную модель для Ломаченко
Известный бренд часов создал уникальную модель для Ломаченко
Кейт Миддлтон вместе с мужем показала Елизавете II созданный сад
Кейт Миддлтон вместе с мужем показала Елизавете II созданный сад

В Приват24 появится денежный бот

В Приват24 появится денежный бот
14:30 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Приватбанк запустил в мобильном приложении Приват24 и интернет-банка бота для заказа крупных сумм наличных, которые можно будет забрать в удобном для себя отделении.

Чтобы воспользоваться ботом, в приложении Privat24 нужно выбрать меню "Помощь Онлайн" или "Персональный банкир" (для Gold-клиентов) и в поле выбрать "Заказ наличных". Далее бот предложит указать дату, необходимую сумму, адрес получения. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В банке подчеркнули, что заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете.

Минимальная сумма заказа - 10 тысяч гривень, 50 долларов и 50 евро.

"Средства можно будет забрать в выбранную дату в удобном для клиента отделении, которое будет указано в заказе. Для этого нужно просто обратиться в кассу и получить свои наличные", - пояснили в банке.

ПриватБанк готовит новую версию Privat24

Напомним, что недавно Приватбанк запустил первого бота-рекрутера в Telegram. Он позволяет быстро найти вакансии в финансовом учреждении и автоматически подать заявку на принятие на работу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, Приват24, Денежный бот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины подписал свой первый указ
02 "Игра престолов": исполнитель роли Брана Старка прокомментировал завершение сериала
03 Денисенко написал заявление об отставке
04 Погода испортится: циклон несет в Украину дожди и похолодание
05 Порошенко переехал в "прозрачный офис" БПП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бывший глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
Бывший глава КСУ Шевчук обжаловал свое увольнение
Укртранснафта возобновила транзит в страны ЕС
Укртранснафта возобновила транзит в страны ЕС
Зеленский назвал главную причину роспуска Рады
Зеленский назвал главную причину роспуска Рады
Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах
Эльза Хоск заворожила соблазнительным нарядом в Каннах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь