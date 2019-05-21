В Приват24 появится денежный бот

Новости Бизнеса: Приватбанк запустил в мобильном приложении Приват24 и интернет-банка бота для заказа крупных сумм наличных, которые можно будет забрать в удобном для себя отделении.

Чтобы воспользоваться ботом, в приложении Privat24 нужно выбрать меню "Помощь Онлайн" или "Персональный банкир" (для Gold-клиентов) и в поле выбрать "Заказ наличных". Далее бот предложит указать дату, необходимую сумму, адрес получения. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В банке подчеркнули, что заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете.

Минимальная сумма заказа - 10 тысяч гривень, 50 долларов и 50 евро.

"Средства можно будет забрать в выбранную дату в удобном для клиента отделении, которое будет указано в заказе. Для этого нужно просто обратиться в кассу и получить свои наличные", - пояснили в банке.

Напомним, что недавно Приватбанк запустил первого бота-рекрутера в Telegram. Он позволяет быстро найти вакансии в финансовом учреждении и автоматически подать заявку на принятие на работу.