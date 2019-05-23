Украина получила кредит ЕИБ для восстановления Донбасса

Новости Бизнеса: Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму EUR200 млн.

Об этом сообщил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон в ходе открытия шести отремонтированных медучреждений Харькова в среду.

По его информации, средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Жан-Эрик де Загон отметил, что целью кредита является улучшение уровня жизни жителей Восточной Украины.

"Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины была разработана специально для того, чтобы помочь жителям Восточной Украины, включая тысячи ВПЛ, решать сложные проблемы, с которыми они сталкиваются в результате вооруженного конфликта. Эта программа на сумму EUR200 млн является частью нашего общего кредитного портфеля для Украины в размере EUR5,8 млрд. Она имеет целью улучшить уровень жизни людей, а именно условия проживания, здравоохранение и образование. И это убедительное доказательство того, что Украина, как приоритетный партнер ЕС, может получить большую пользу от поддержки и финансирования ЕС. Мы рады оказать помощь там, где она больше всего нужна, и это улучшит жизнь обычных граждан", - сказал он.

Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали в Киеве в декабре 2014 года. Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает ПРООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

По состоянию на май 2019 года правительством отобраны 293 суброекты общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.