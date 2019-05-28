НБУ: Украинские банки увеличили прибыль почти на 70%

Новости Бизнеса: Нацбанк обнародовал данные о прибыльности банковской системы Украины.

Платежеспособные украинские банки в январе-апреле 2019 года получили 18,1 миллиарда гривень чистой прибыли - на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,7 миллиардов гривень).

Об этом сообщил Национальный банк в Facebook.

Согласно сообщению, доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% - до 77 млрд грн, тогда как расходы - на 20%, до 59 млрд грн.

Основными факторами роста банковской прибыли, как отметили в центробанке, стали: рост чистых процентных доходов банков на 18% - до 26 млрд грн, рост чистых комиссионных доходов - на 20%, до 13,7 млрд грн, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - на 3,9 млрд грн.

В Нацбанке ожидают, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Как сообщалось, прибыль украинских банков в 2018 году достигла исторического максимума, составив 21,7 миллиарда гривень.

Напомним, что Нацбанк перечислил 65 млрд грн прибыли в государственный бюджет.