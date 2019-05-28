Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела

На вторник, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,33 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 мая, курс доллара снизился на 15 копеек.
Курс евро установлен на уровне 29,48 грн/€. Он снизился на 14 копеек.
Курсы валют на 28.05.2019:
100 долларов США — 2632.5682
100 евро — 2947.9499
100 польских злотых — 686.6076
10 российских рублей — 4.0838
100 швейцарских франков — 2618.7704
100 юаней — 381.5919
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.