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Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела

Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела
09:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, курс доллара на уровне 26,32 грн.

На вторник, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,33 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 мая, курс доллара снизился на 15 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,48 грн/€. Он снизился на 14 копеек.

Курсы валют на 28.05.2019:

100 долларов США — 2632.5682

100 евро — 2947.9499

100 польских злотых — 686.6076

10 российских рублей — 4.0838

100 швейцарских франков — 2618.7704

100 юаней — 381.5919

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют, Курс валют НБУ на 28 мая.
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