"Бастион" для Украины: в ГФС запустили операцию по борьбе с контрабандой

Новости Бизнеса: В ГФС рассазали о старте операции "Бастион", которая поможет перекрывать каналы незаконного перемещения товаров на таможенной территории страны.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы, данная инициатива позволит также предупредить нарушения законодательства налоговой и таможенной отрасли.

Так, во время пресс-конференции в Одессе и.о. Главы ГФС Александр Власов сообщил, что проанализировав последние месяцы, оказалось, что были возобновлены незаконные схемы, из-за чего страна теряет значительные денежные средства. "Именно поэтому сегодня существует необходимость в организации действенных мер, направленных на контроль в режиме 24/7 поставки товаров в Украину от таможенной границы до потребителя. Операция "Бастион" - это комплекс мероприятий, который обеспечит такой контроль", - заключил Александр Власов.

Руководитель ведомства считает, что данная операция поможет сократить теневую экономику, гарантировать адекватную уплату налогов и ведение декларирования согласно закона. В результате государство сможет получить больше финансовых поступлений в госбюджет, улучить имидж страны и наладить сотрудничество с заграничными инвесторами.

"Как показывает анализ, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 млрд грн. каждый месяц", - сказал Власов. В таком случае, сообщается на сайте ГФС, можно будет создать равные условия для всех участников внешнеэкономической деятельности. Также в ведомстве заявляют, что одной из целей операции является обеспечение прозрачности системы процедур по оформлению товаров через границу, снижение человеческого фактора и внедрение диджитал-технологий в процесс таможенного оформления и администрирования налогов.

Для того, чтобы операция "Бастион" прошла результативно, будет создан оперативный штаб, в составе которого будут представители ГФС. Также на региональном уровне введут 26 рабочих групп в каждом регионе страны. "Все наши подразделения будут действовать на один результат: ликвидация схем и уменьшение доли теневой экономики. Алгоритм действий четкий и понятный: от анализа баз данных и оперативной информации к разрушению преступных схем и оценки этого результат", - подчеркнул Александр Власов.

На сайте ГФС отмечается, что операция "Бастион" стартует 3 июня и завершиться 31 декабря текущего года и будет проводиться по всей территории Украины. Контроль будет совершаться на пунктах пропуска через госграницу, таможенных постах, отделениях таможенного оформления, местах доставки товаров, попавших на таможенную территорию государства с нарушением законодательства.