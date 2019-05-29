Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

"Бастион" для Украины: в ГФС запустили операцию по борьбе с контрабандой

"Бастион" для Украины: в ГФС запустили операцию по борьбе с контрабандой
12:30 Сегодня Телеграф Фото: sfs.gov.ua

Новости Бизнеса: В ГФС рассазали о старте операции "Бастион", которая поможет перекрывать каналы незаконного перемещения товаров на таможенной территории страны.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы, данная инициатива позволит также предупредить нарушения законодательства налоговой и таможенной отрасли.

Так, во время пресс-конференции в Одессе и.о. Главы ГФС Александр Власов сообщил, что проанализировав последние месяцы, оказалось, что были возобновлены незаконные схемы, из-за чего страна теряет значительные денежные средства. "Именно поэтому сегодня существует необходимость в организации действенных мер, направленных на контроль в режиме 24/7 поставки товаров в Украину от таможенной границы до потребителя. Операция "Бастион" - это комплекс мероприятий, который обеспечит такой контроль", - заключил Александр Власов.

Руководитель ведомства считает, что данная операция поможет сократить теневую экономику, гарантировать адекватную уплату налогов и ведение декларирования согласно закона. В результате государство сможет получить больше финансовых поступлений в госбюджет, улучить имидж страны и наладить сотрудничество с заграничными инвесторами.

Украина может получить от ЕС €500 миллионов: названы условия

"Как показывает анализ, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 млрд грн. каждый месяц", - сказал Власов. В таком случае, сообщается на сайте ГФС, можно будет создать равные условия для всех участников внешнеэкономической деятельности. Также в ведомстве заявляют, что одной из целей операции является обеспечение прозрачности системы процедур по оформлению товаров через границу, снижение человеческого фактора и внедрение диджитал-технологий в процесс таможенного оформления и администрирования налогов.

Для того, чтобы операция "Бастион" прошла результативно, будет создан оперативный штаб, в составе которого будут представители ГФС. Также на региональном уровне введут 26 рабочих групп в каждом регионе страны. "Все наши подразделения будут действовать на один результат: ликвидация схем и уменьшение доли теневой экономики. Алгоритм действий четкий и понятный: от анализа баз данных и оперативной информации к разрушению преступных схем и оценки этого результат", - подчеркнул Александр Власов.

На сайте ГФС отмечается, что операция "Бастион" стартует 3 июня и завершиться 31 декабря текущего года и будет проводиться по всей территории Украины. Контроль будет совершаться на пунктах пропуска через госграницу, таможенных постах, отделениях таможенного оформления, местах доставки товаров, попавших на таможенную территорию государства с нарушением законодательства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, Налог, Товар, Контрабанда, Финансы, Операция, Служба, ГФС, Бастион.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
03 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область
Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь