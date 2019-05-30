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Финансовая "пятилетка": в Минфине разработают стратегию развития

Финансовая "пятилетка": в Минфине разработают стратегию развития
11:21 Сегодня Телеграф Фото: sud.ua

Новости Бизнеса: В Министерстве финансирования объявили о создании совместной стратегии развития финансового сектора на период с 2020 по 2025 год.

Как сообщается на сайте ведомства, министр финансов Оксана Маркарова подписала Меморандум, который регламентирует сотрудничество министерства с другими финучреждениями, такими как Нацбанк, Нацкомиссия по ценным бумагам, Нацкомиссия по регулированию ринка финансовых услуг, Фонд гарантирования вложений физлиц.

Документ будет определять условия сотрудничества в рамках подготовки Стратегии развития финансового сектора в Украине на последующие пять лет. "Пятилетку" обязаны разработать и представить к концу текущего года, уточняется на сайте министерства.

Отмечается также, что в 2019 году завершился срок реализации мероприятий Комплексной программы развития финсектора. Поэтому участники Меморандума решили продолжить плодотворное сотрудничество и внедрить реформы в финансовой отрасли, в частности, разработать указанную программу и совместно организовывать и проводить мероприятия, которые помогут в реализации задуманного.

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Как считает министр экономики, Меморандум в данном случае является удачным решением для плодотворного сотрудничества финансовых госструктур. "Усиление взаимодействия между Минфином, НБУ, НКЦПФ, Нацфинуслуг, ФГВФЛ - логичный шаг в переходе в Украине к среднесрочному планированию своих финансов во всем многообразии их проявлений. Органы власти и структуры, которые непосредственно влияют на работу банков, страховых компаний, финансовых учреждений, фондового рынка должны действовать совместно и слажено", - сказала Оксана Маркарова.

Первое заседание специально созданной межведомственной рабочей группы прошло 27 мая. Руководство группы в дальнейшем будет контролировать выполнения разработанных проектов Стратегии. Также в Меморандуме предусмотрена организация общих публичных мероприятий для проведения разъяснительной работы и информирования о деталях внедрения реформаторских инициатив.

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Нацбанк, Минфин, Меморандум, Программа, Реформа, Стратегия, Пятилетка, Оксана Маркарова.
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