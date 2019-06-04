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В ФГИ сообщили, сколько Украина заработала на сдаче госимущества

В ФГИ сообщили, сколько Украина заработала на сдаче госимущества
13:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества с января 2019 года поступило 676 миллионов гривень - это 56% от плана на текущий год.

С начала года от аренды государственного имущества в бюджет Украины поступило 676 миллионов гривень - это 56% от плана на 2019 год. Об этом в Facebook написал в. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

По его словам, в мае за аренду госимущества в бюджет поступило 136 млн грн. Трубаров добавил, что по состоянию на весну действующих договоров аренды госимущества, заключенных Фондом и региональными отделениями - более 17 тысяч.

Напомним, что в начале года первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что ситуация с государственным имуществом, которое сдается в аренду, очень печальная.

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По словам Нефьодова, никто в действительности не знает, сколько вообще в собственности у государства находится такой недвижимости. На взгляд чиновника, надо все процессы передачи имущества в аренду направить через ProZorro.Продажи.

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Госбюджет Украины, Аренда госимущества, ФГИ Украины.
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