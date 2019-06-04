Минфин: Подготовка ученика в школе обходится государству в 21,3 тыс грн

Новости Бизнеса: В Министерстве финансов обнародовали данные, согласно которым подготовка ученика в школе обходится государству в среднем в 21,3 тысячи гривен.

Об этом стало известно из сообщения на сайте ведомства. Так, согласно информации за 2018 год, именно эту сумму в среднем потратили из бюджета страны на подготовку одного школьника в учреждении среднего образования.

Выводы делались на основе данных об использовании субвенции и показателей работы учебных заведений. В ведомстве обработали данные из почти 15 тысяч школ, где числится около 4 миллионов учащихся и 425 тысяч учителей.

За 2018 год расходы этих учебных заведений составили почти 83 миллиона гривен. В некоторых районах и ОТГ показатели финансирования одного ученика превышали средний уровень.

На базе полученной информации в Министерстве подготовили "карту", по которой можно проследить объемы финансирования в среднем по стране и в конкретных областях и школах.

В результате проведенного финансового исследования было принято решение держать на контроле эффективность осваивания государственных средств на обучение школьников.