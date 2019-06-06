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Курс основных валют на 6 июня

Курс основных валют на 6 июня
08:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар.

На 6 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 июня установлены на таком уровне:

  • 26.930098 грн за доллар;
  • 30.315211 грн за евро;
  • 0.413520 грн за российский рубль;
  • 34.203847 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 июня курс всех валют — упал.

Напомним, утвержденная Кабинетом министров Украины Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 грн/долл.

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НБУ, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Гривня, Фунт стерлингов.
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