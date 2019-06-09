Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Порошенко назвал первую десятку кандидатов партии "Европейская солидарность"
Порошенко назвал первую десятку кандидатов партии "Европейская солидарность"
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове
Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

Украинским пенсионерам повысят пенсии в июле: кому и на сколько

Украинским пенсионерам повысят пенсии в июле: кому и на сколько
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Украине с 1 июля 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума пенсионерам добавят выплаты, у кого минимальная пенсия - добавка составит 67 гривен.

В связи с увеличением прожиточного минимума украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в июле 2019 года. Последний раз в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года. В законе о госбюджете предусмотрено, что до конца года он вырастет еще в декабре.

На сколько вырастет пенсия:

• на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;

• на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.

В результате минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная – до 15640 гривен.

Кроме этого, если украинский пенсионер с минимальной пенсией имеет полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), он может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.

Кому пересчитают пенсии

Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:

– минимальные и максимальные размеры пенсий;

– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

– доплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

– ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

– минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

– государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.

Как получить перерасчет пенсии

В результате увеличения прожиточного минимума пенсии пересчитываются автоматически. То есть пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявки. С 1 июля украинцы будут получать пенсии так же, как получали ее в мае – но уже большие по размеру.

Кроме того, с 1 июля 2019 прожиточный минимум вырастет до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн. 23 ноября 2018 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2019 год. Его доходы предусмотрены в размере 1 трилллион 2 миллиарда 131 миллион гривен, расходы — 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита — 89 миллиардов 989 миллионов гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уровень прожиточного минимума, С 1 июля вырастет в Украине, Вырастут пенсии, С 1 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Москаль вышел из партии &quot;БПП&quot;: появился официальный документ
Москаль вышел из партии "БПП": появился официальный документ
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
&quot;Это не шутки&quot;: украинский артист о решении уйти в политику
"Это не шутки": украинский артист о решении уйти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь