Официальный курс валют от НБУ на 11 июня: курс гривни вырос на 23 копейки

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на вторник, 11 июня 2019 года, усилил официальный курс гривни на 23 копейки, он установлен на уровне 26,3750 грн за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 11 июня 2019 года, усилил официальный курс гривни на 23 копейки - до 26,3750 грн за доллар против 26,5957 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 26,3750 грн за доллар против 26,5957 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8064 грн против 29,9813 грн накануне.

Напомним, инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте. Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.