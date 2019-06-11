Официальный курс валют от НБУ на 11 июня: курс гривни вырос на 23 копейки

Национальный банк Украины на вторник, 11 июня 2019 года, усилил официальный курс гривни на 23 копейки - до 26,3750 грн за доллар против 26,5957 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 26,3750 грн за доллар против 26,5957 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8064 грн против 29,9813 грн накануне.
Напомним, инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте. Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.