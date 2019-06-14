Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн

На 14 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июня установлены на таком уровне:
По сравнению с 13 июня курс всех валют снизился, кроме доллара, который вырос.
Напомним, министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.
"Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, несмотря на европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины — ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых", — прокомментировала Маркарова размещения евробондов.
Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых.