Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн

Новости Бизнеса: За сутки курс доллара к гривне немного вырос на фоне снижения курса остальных валют.

На 14 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июня установлены на таком уровне:

26.417080 грн за доллар;

29.822242 грн за евро;

0.408730 за российский рубль;

33.527726 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 июня курс всех валют снизился, кроме доллара, который вырос.

Напомним, министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.

"Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, несмотря на европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и на существенное увеличение inflows and outflows (денежные потоки в Украину и из Украины — ред.) именно в евро. Подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых", — прокомментировала Маркарова размещения евробондов.

Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых.