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В НБУ сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца

В НБУ сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца
10:50 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По информации Нацбанка Украины, за два последних месяца украинцы приобрели валюты на 23 миллиона долларов больше, чем продали.

За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной", - сообщили в Банке.

Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.

"В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае - 109 млн долларов США"¸ - отметили в НБУ.

В то же время, по данным Банка, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае - 111 млн долларов США.

Напомним, Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро. Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых. Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы. 

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НБУ, Валюта, Продажа, Доллары, Купля, Украинсцы.
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