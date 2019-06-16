В НБУ сообщили, сколько валюты купили и продали украинцы за 2 месяца

За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной", - сообщили в Банке.
Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.
"В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае - 109 млн долларов США"¸ - отметили в НБУ.
В то же время, по данным Банка, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае - 111 млн долларов США.
Напомним, Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро. Евробонды выпустили на 7 лет под низкий процент — 6,75% годовых. Возвращение на рынок в евро после 15-летней паузы.