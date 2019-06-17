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Курс валют от НБУ на 17 июня: какой официальный курс гривны

Курс валют от НБУ на 17 июня: какой официальный курс гривны
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В понедельник, 17 июня, официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 гривны за доллар.

На 17 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июня установлены на таком уровне:

  • 26.417080 грн за доллар;
  •  29.822242 грн за евро;
  •  0.408730 за российский рубль;
  •  33.527726 грн за фунт стерлингов.

Согласно сообщению Национального банка Украины, за два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной. Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.

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Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ на 17 июня.
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