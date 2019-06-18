НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов

Новости Бизнеса: Новая программа с МВФ не будет такой же объемной, как в 2015 году.

Национальный банк Украины не ожидает, что новая программа с Международным валютным фондом будет в таких же объемах, как в 2015 году.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о возможных параметрах новой программы с МВФ.

"Мы не ожидаем, что программа будет иметь такой же объем, как программа 2015 года. Все-таки главная задача программы – пополнение резервов", - сказал Сологуб.

Он отметил, что резервы НБУ находятся на достаточно адекватном уровне.

"Главная функция этой программы МВФ – это сигнал для других инвесторов и реформы, которые проводятся в рамках этой программы", - добавил Сологуб.