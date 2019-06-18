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Валютные поступления бизнеса не будут подлежать обязательной продаже

Валютные поступления бизнеса не будут подлежать обязательной продаже
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: НБУ отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня.

Национальный банк Украины (НБУ) отменил обязательную продажу валюты бизнесом с 19 июня, сообщил НБУ на сайте во вторник.

"С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений… Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", говорится в сообщении.

Согласно сообщению, отмена обязательной продажи валюты не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

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"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", - говорится в сообщении.

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НБУ, Валюта, Бизнес, Валютные поступления.
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