В Украине запустили программу ЕС по управлению госфинансами

Новости Бизнеса: В Украине запустили программу ЕС по поддержке налоговой и таможенной реформ.

Министерство финансов совместно с международными партнерами запустило Программу Европейского Союза по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM).

Об этом рассказал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий.

"Сегодня мы запускаем в действие третий и четвертый компоненты этой Программы, которая направлена на поддержку налоговых и таможенных реформ и наращивание потенциала по управлению государственными финансами", - заявил Гелетий.

Он добавил, что Программа ЕС по управлению государственными финансами Украины является частью Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.

По словам Гелетия, целью EU4PFM является улучшение системы управления финансами в Украине, а также системы налогообложения и предоставления таможенных услуг. Ожидается, что внедрение указанной программы позволит Украине улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business по показателям "налогообложение" и "международная торговля".

Основными направлениями EU4PFM станут: помощь государственным учреждениям с бюджетным планированием и контролем, развитие системы расследования экономических преступлений, поддержка реформы налоговой и таможенной служб, а также помощь в управлении государственными инвестициями и содействие усилению ответственности государственных компаний.

Программа Европейского Союза по управлению государственными финансами в Украине будет выполняться Литовским Центральным агентством по управлению проектами при поддержке Представительства ЕС в Украине с декабря 2019 года по декабрь 2023 года. Общий бюджет программы - 55,5 млн евро.